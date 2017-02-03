العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القبض على عشريني بحوزته مواد مخدرة بالقصيم

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القبض على عشريني بحوزته مواد مخدرة بالقصيم
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ألقت شرطة محافظة الرس القبض على شاب عشريني وبحوزته ٩٤ قرصاً من مادة الكبتاجون المخدرة

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه تم الإشتباه بحالة المتهم أثناء عبور مركبته

مركز الضبط الأمني الذي أقامته دوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة على إحدى الطرق الرئيسية بالمحافظة

بعد محاولته الهرب، وعثر بحوزته على مواد مخدرة وأجهزة هاتفٍ جوال ومبلغٍ مالي

مشيراً إلى إحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات اللازمة بحقه وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام .

التصنيف: الأرشيف

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