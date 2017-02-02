القبض على مواطن ووافد سرقا محل تموينات بالرياض

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ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على شخصين ( سعودي و مصري في العقد الثالث من العمر ) عند محاولتهما تجاوز إحدى نقاط التفتيش التي اعدتها قوة أمنية و ارتكابهما الفرار على متن مركبة كانا يستقلانها وبضبطهما و تفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد كبير من بطاقة الشحن لشرائح جوالات مسبقة الدفع.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الميدانية فقد تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة

من ضبط شخصين ( سعودي و مصري في العقد الثالث من العمر ) عند محاولتهما تجاوز إحدى نقاط التفتيش التي اعدتها القوة

و ارتكابهما الفرار على متن مركبة كانا يستقلانها و بضبطهما و تفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد كبير من بطاقة الشحن

لشرائح جوالات مسبقة الدفع وكيس به مبلغ مالي متعدد الفئات وعدد من صناديق السجائر.

وبسماع أقوالهما و تضييق الخناق عليهما أقرا بسرقة محل تموينات بحي السويدي غرب العاصمه وقد جرى ضبطهما

و تسليمهما لمركز الشرطة المختص و تحريز المضبوطات

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص