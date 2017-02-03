العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القبض على مواطن متهم بمطالبات مالية تتجاوز 120 مليون

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القبض على مواطن متهم بمطالبات مالية تتجاوز 120 مليون
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ألقت السلطات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن متهم بقضايا مالية حيث جمع أموالاً تتجاوز الـ120 مليون ريال من مساهمين بزعم أنه مستثمر

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أنه تم القبض على المواطن البالغ

من العمر (28 عاما) متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز 120 مليون ريال

مبيناً أنه تم التحفظ عليه لإحالته إلى الجهات المختصة.

وكان المتهم جمع الـ120 مليوناً من مساهمين بزعم أنه مستثمر ووعدهم بتسليم أرباحها، ولم يلتزم بسدادها

كما وعد، ما دعاه وبقية المتضررين إلى إقامة دعوى ضده أمام محكمة التنفيذ بمكة المكرمة

مطالبين باستلامهم الأموال التي أودعوها لدى المستثمر، حتى ألقت الجهات المختصة القبض عليه.

التصنيف: محليات

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