الأمم المتحدة تدين الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق مسلمي الروهينجيا

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أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وإحراق المنازل والمدارس والجوامع بمن فيها من العزل ، والتي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين .

وأكد تقرير أصدرته اليوم المفوضية أن القوات الحكومية في ميانمار تقوم بعمليات قتل جماعي شمال مونجداو

بما في ذلك الأطفال والرضع ، واغتصاب الفتيات دون سن الخامسة .

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قيادات العالم لحث رئيسة ميانمار علي وقف

الهجمات الوحشية ضد المسلمين ، والتي ترقى للجرائم ضد الإنسانية نظرًا لتكرارها واتساع نطاقها وخطورتها,

ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وأضاف أن الهجمات الأخيرة تمثل حلقة من اضطهاد مستمر

منذ عقود ضد المسلمين في ميانمار.