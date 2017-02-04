الجيش التركي يعلن مقتل 51 من «داعش» شمال سورية

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قال الجيش التركي اليوم السبت ان قواته استهدفت 59 موقعا لتنظيم داعش وقتلت 51 من عناصره في شمال سورية في إطار توغلها في المنطقة.

وطوقت قوات تركية مدينة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي منذ أسابيع

في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال الجيش التركي “إن أربعة من القتلى من القادة المحليين للتنظيم مضيفا أن طائراته دمرت 56 مبنى وثلاثة مراكز قيادة

في الباب وبزاعة، ونفذت قوات التحالف أيضا ثماني ضربات جوية على منطقة الباب ودمرت موقعين دفاعيين وعربتين مدرعتين.