مؤسسة النقد تؤكد السرية المصرفية لـ “حساب المواطن”

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أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن السرية المصرفية لبرنامج “حساب المواطن”.

وقالت المؤسسة: “توضح مؤسسة النقد العربي السعودي أن بعض المواقع الإلكترونية

نقلت تصريح محافظ المؤسسة في جريدة الاقتصادية بشكل غير دقيق”.

وأكدت المؤسسة أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يتم إلا من خلال إقرار من العميل أو بأمر قضائي”.

وتابعت: “وفيما يتعلق بحساب المواطن تؤكد المؤسسة أن التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قائم بما يكفل مبدأ السرية المصرفية، ويحقق الهدف المنشود وفقاً لـ(رؤية المملكة 2030)”.