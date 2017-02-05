جامعة المؤسس تستحدث وحدة دراسات وأبحاث للسياحة الجيولوجية

شارك عبر واتساب

استحدثت كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز، وحدة متخصصة في دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي تحت مسمى “وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي”.

وأوضح عميد كلية علوم الأرض الدكتور عمار أمين أن إنشاء هذه الوحدة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030، التي وضعت السياحة

هدفاً رئيسياً لدعم اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن وحدة داراسات وأبحاث السياحة الجيوليوجية والتراث الجيولوجي، تهتم بدراسة

تحديد المواقع الجيولوجية، ودراسات التنوع الجيولوجي والحماية الجيولوجية، ودراسة كيفية إنشاء المنتزهات الجيولوجية،

وإستكشاف المواقع الجيولوجية وحصرها.

وأبان الدكتور أمين أن الوحدة ستقدم برامج تدريبية ومحاضرات علمية تثقيفية للمرشدين السياحيين الجيولوجيين ومعلمي مادة

الجيولوجيا في التعليم العام، بجانب تدريب الجيولوجيين المهتمين في مختلف التخصصات، والمهتمين في مختلف القطاعات

الحكومية والأهلية.

ويأتي إنشاء وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي للعناية بالسياحة الجيولوجية في ظل التطلعات التي

ظهرت بالعملية لدى المهتمين بالسياحة بتفضيل المواقع التي تملك بيئة ترفيهية نادرة، ما يعد دعم إلى الترفيه الجيولوجي

والسياحة الجيولوجية في المملكة.

وتحظى المملكة بطبيعة جيولوجية غنية جداً ويحتوي موروثها الجيولوجي على ما يزيد عن بليوني سنة من التاريخ الجيولوجي

والتركيبات والتضاريس المختلفة والمتميزة في كافة أرجائها، مثل جيولوجيا الكهوف حيث تعد المملكة زاخرة بالكهوف، وكذلك

الحرات البركانية ومن أشهرها حرات منطقة المدينة المنورة التابعة للدرع العربي الغربي، وأيضا الجزر البحرية حيث توجد مجموعة

من الجزر في البحر الاحمر وهي مرتبطة بديناميكية البحر الاحمر تحتوي على مقاطع صخرية جميلة وعيون مائية وواحات مختلفة،

كما أن بعضها تحتوي على كهوف كلسية.