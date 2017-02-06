ضبط وافدين تورطوا بتصنيع الخمور وإقامة العلاقات المحرمة بالرياض

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ضبطت شرطة العاصمة الرياض ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية تورّطوا في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة

فقد تمكنت القوة من الإيقاع بثلاثة وافدين (باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر) بعد توافر معلومات تشير

إلى تورّطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة؛ حيث قاموا باستئجار عمارة سكنيه بحي الدار البيضاء – جنوبي

العاصمة، أعدّوها لتصنيع الخمور وترويجها، ومقراً لإقامة العلاقات المحرّمة مع النساء والقوادة عليهن.

وأشار إلي أنه بعد استكمال إجراءات البحث والتحرّي ثبتت صحة المعلومات الواردة؛ حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً

كما تمّ ضبط عدد تسع وعشرين امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمسة وعشرين برميلاً

من الحجم الكبير مملوءة بمادة العرق المُسكر.

وأكد أنه جرى توقيفهم جميعاً في مركز الشرطة المختص، وتحريز المضبوطات

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض

لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب الاختصاص، وتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الاتجار بالبشر بحقهم.