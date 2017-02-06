جمرك الحديثة يحبط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون

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أحبط جمرك الحديثة محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.347.398) حبة، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وأفاد مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي بأنه قَدِمت للجمرك شاحنة من نوع “براد” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية

عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنية في أرضية الشاحنة بعد تغطيتها بنشارة خشب

وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي

وأكد العنزي أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.