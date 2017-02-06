اﻹطاحة بـ(1596) مخالفًا في حملة أمنية بجازان

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أطاحت شرطة منطقة جازان والأجهزة الأمنية الأخرى المساندة بعدد من المخالفين وضبطت كميات من القات والعرق والحشيش المخدر في عدة عمليات أمنية مكثفة استهدفت المواقع الجبلية الوعرة بمحافظة الداير والحشر ومركز عمود و عدد من اﻷماكن المشبوهه بمحافظات منطقة جازان.

وكانت حصيلة المقبوض عليهم 1596 مخالفاً وضبط كميات من حزم القات المحظور مع سائق مركبة من حاول تظليل رجال اﻷمن

بإخفائها بشكل محكم ولكن حيلته باءت بالفشل

ومن خلال تمشيط بعض من المواقع شديدة الوعورة يتردد عليها مجموعة من الأفارقة يمتهنون بيع وترويج الحشيش المخدر

والمسكر ويتخذون من أحد الأماكن الشديدة الوعورة وكراً لهم

ورغم ذلك تم تمشيط الموقع لتتفاجئ الفرق الأمنية بإطلاق النار من مناطق مرتفعة مما استدعى الرد عليهم بالمثل

وإصابة اثنين منهم والقبض عليهما وعثر على 21 قطعة من الحشيش المخدر وكميات من العرق المسكر كانت معدة للترويج.