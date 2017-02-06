اندلاع حريق في مركز جابر الثقافي بدار الأوبرا الكويتية

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تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الأثنين في أحد مباني مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وسط العاصمة الكويت .

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن خمسة مراكز تابعة للإدارة العامة للإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور اندلاعه في المبنى

وتولت عمليات إخماده حتى السيطرة عليه وقد اقتصرت أضراره على الماديات من أدون وقوع إصابات بشرية .

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للإطفاء فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحريق وأسبابه .

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح دار الأوبرا في 31 اكتوبر 2016 لتكون نافذة ثقافية جديدة تطل منها الكويت على العالم.