مصادرة «150» كيلو سمك في حوش شعبي بمكة المكرمة

شارك عبر واتساب

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة حوش عشوائي يديره عدد من العمال المخالفين بعد جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية في إطار جهودهم المكثفة على الأسواق ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال مدير الإدارة الفنية المهندس فهد حريري إن البلديه تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام، وذلك بمتابعة وتوجيهات رئيس

بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد الشريف، مؤكداً بأنها لا تألو جهدًا في متابعة كافة المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا

على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية تمكنوا أمس من ضبط الحوش، وهو موقع شعبي وعشوائي بداخله عمال يقومون بإعداد الأسماك

وتوزيعها على الأسواق وهي مجهولة المصدر وغير مستوفية للاشتراطات الصحية، وبعد الوقوف على الموقع تمت مصادرة مايقارب

(150) كيلو من الأسماك كانت بحالة سيئة بسبب سوء التحزين، حيث تمت مصادرتها وإتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك

المخالفات.

وأكد أن البلدية مستمرة في التصدي لأي مخالفات تضر بالإصحاح البيئي، وذلك من خلال المتابعة اليومية لمحلات بيع وإعداد

وتداول المواد الغذائية، وبهدف المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.