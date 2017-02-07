جمرك مطار جدة يُحبط “6” محاولات لتهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون

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تمكن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي من إحباط ست محاولات لتهريب عدد من الممنوعات شملت إحباط محاولة تهريب (2.223) اثنان كيلوجرام ومائتان وثلاثة وعشرون جرام من مادة الهيروين عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وتنوعت طرق محاولة تهريبهم، حيث عُثر على جزء من الكمية مُخبأ داخل كبسولات تم استخراجها من أحشاء الراكب

في حين عُثر على جزء آخر من الكمية مُخبأ داخل تجويف “حذا” كان يرتديه المهرب

وجزء آخر من الكمية كان مُخبأ داخل “حافظة طعام” كانت موجودة في حقيبة أحدهم.

أوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي أن الممنوعات التي تم احباطها شملت هذه الممنوعات (24.674) أربع

وعشرون ألف وستمائة وأربع وسبعون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة مع أحد الركاب القادمين

حيث تم إخفائها تحت “حزام البنطلون” الذي يرتديه وذلك بعد تغليف الحبوب بأكياس سوداء اللون وذلك لغرض التمويه.

وأضاف الرحيلي تم ايضا احباط (317) جرام من مادة الكوكائين، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء أحد الركاب القادمين.

بجانب إحباط محاولة تهريب (1.951) كيلوجرام وتسعمائة وواحد وخمسون جرام من مادة “الشبوا” المحظورة”

حيث عُثر عليها مُخبأة في حذاء كان في حقيبة أحد المسافرين.

وبيّن مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز أن تلك المحاولات التي تم كشفها وإحباطها توضح الجهود الكبيرة

التي يبذلها منسوبي الجمارك السعودية وذلك في سعيهم المستمر والحثيث لمنع دخول كل ما هو ممنوع إلى المملكة.