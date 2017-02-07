الصحة: أكثر من مليوني إجراء صحي قدمتها المرافق الصحية بالقنفذة

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تجاوزت صحة القنفذة مليوني إجراء صحي خلال العام الماضي 1437 هـ من خدماتها المقدمة للمستفيدين بالمحافظة عبر مستشفياتها ومراكزها التخصصية، حيث بلغ اجمالي الإجراءات الصحية ما يقارب (2417995) إجراءً .

وشملت الخدمات العلاجية التي قدمها مستشفى القنفذة العام (13118) جلسة غسيل كلى و13933خدمة لمراجعي مركز طب

الأسنان فيما راجع قسم الطوارئ حوالي (141823) مراجعا واستقبلت العيادات الخارجية بالمستشفى (51624) مراجعا

وتم فحص عينات مخبرية وفحوصات بنك الدم لعدد (369295) عينة ، وتم صرف حوالي (23690) وصفة صيدلانية.

كما تم دخول (6356) حالة للتنويم وتم إجراء (770) عملية جراحية و(42924) فحص إشعاعي بالأشعة.

و70963 مراجعي عيادة الفرز.

فيما قدم مستشفى ثريبان العام خدماته الصحية وجاء في مقدمتها العيادات الخارجية لـ (32913) مراجعا

وراجع قسم الطوارئ (154687) مراجعا ، كما تم إجراء فحوصات مخبرية لـ (128654) عينة. وصرف (109387) وصفة طبية

وراجع قسم النساء والولادة (2815)، ع قسم الاطفال (22450) وتم دخول ما (752) مراجعا لقسم التنويم

بينما تم تحويل (94) حالة من قسم النساء والولادة لجهات أخرى و (15) حالة أطفال .

كما تم إجراء فحص بالأشعة لـ (13140) مريض وبلغ عدد الولادات (17) حالة.

وفي مستشفى نمرة العام فقد راجع قسم الطوارئ (78810) حالات كما راجع قسم طوارئ النساء والولادة ما يقارب (300) حالة

وتم إجراء فحوصات مخبرية لعدد(29182) عينة، وراجع قسم الأسنان (2573) مراجعا وتم الكشف بالأشعة على (13742) مراجعا

وراجع العيادات في نفس المستشفى (37692) مراجعا.

أما مستشفى جنوب القنفذة في أجرى (36218) عملية جراحية وتم تنويم (7438) حالة وراجع الطوارئ (98442) حالة

أما عدد الولادات بالمستشفى فقد بلغت (1335) ولادة، وراجع العيادات الخارجية (36000) مريض

و (42537) اشعه وقدمت (613920) خدمة مخبرية.

واستقبل قسم الطوارئ في مستشفى المظيلف العام الذي أفتتح مؤخراً (2286) حالة، وراجع العيادات الخارجية (5001) مراجع.