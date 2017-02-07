العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بيلاروسيا تعفي السعوديين من تأشيرة دخول أراضيها

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بيلاروسيا تعفي السعوديين من تأشيرة دخول أراضيها
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أصدرت جمهورية بيلاروسيا مرسوماً رئاسياً بإعفاء مواطني 80 دولة منهم المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول:” إن وزارة الداخلية تلقت من وزارة

الخارجية برقية أشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس البيلاروسي يتضمن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية

من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية عبر نقطة التفتيش في مطار (مينسك) الدولي لمدة خمسة أيام

ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ صدوره وفق شروط معينة”.

وأشار اللواء المرعول أن وزارة الداخلية تُهيب بالمواطنين بمراعاة أنظمة الدولة

التي يرغبون السفر إليها وإتباع التعليمات والأنظمة.

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التصنيف: محليات

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