القبض على وافدين يمتهنون تحويل الأموال للخارج بطرق غير شرعية

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ألقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة الرياض القبض على ثلاثة تشكيلات مستقله مكونه من ثمانية وافدين تورطوا في جرائم غسيل الاموال وتحويل المبالغ النقدية الى خارج البلاد بصفة غير شرعية .

وأفاد الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الاموال

و تحويل المبالغ النقدية الى خارج البلاد بصفة غير شرعية فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة

تفيد عن تورط عدد من العمالة الوافدة في إدارة عمليات جمع الأموال و تحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة

وقال الميمان أن القوة عملت على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت على أثره بجملة من الاجراءات البحثية

وأشار إلي أنها اسفرت عن ضبط 3 تشكيلات مستقله مكونة من 8 وافدين (باكستانيي) الجنسية في العقد الثالث والرابع

من العمر، في كمائن محكمة و بحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت الربع مليون ريال ودفاتر حسابات تحويل الاموال

وأضاف:بسماع أقوالهم اقروا بما نسب اليهم، جرى إيقافهم جميعاً لدى مركز الشرطة المختص

وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاكمال الازم حسب الاختصاص.