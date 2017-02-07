أمانة المدينة تسلّم 10 مواطنين قطعاً سكنية الأحد المقبل

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء 10 مواطنين تمت الموافقة على منحهم قطعاً سكنية.

ودعت الأمانة المواطنين الواردة أسمائهم إلى مراجعة المبنى الرئيسي للأمانة بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

الأحد المقبل الموافق 15 جمادى الأولى، عند الساعة التاسعة صباحاً، لحضور القرعة مصطحبين معهم الهوية الوطنية

وصورة منها، أو الوكالة الشرعية عن الوكلاء، وفي حال عدم حضور القرعة

ستقوم لجنة المنح بالسحب عنه بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.

وشملت قائمة المستفيدين كلاً من: وليد عبد الله حامد المزيني، فهد عثمان سامت الرشيدي

سلطان مرزوق عنيت الله المطيري، هاني سالم سليم الصبحي، وائل مرعي علي الفيفي

ماجد عبد الله عنايه الله اللهيبي، عبد الله خميس يسلم الصيعري

ماطر مطر ساري المطيري، بندر عيد عايض الرويثي، ممدوح مسعد سعد الجهني.