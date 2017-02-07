“العيسى” يصدر قراراً بتشكيل لجنة للانضباط المدرسي

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أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قراراً بتشكيل اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، برئاسة المستشار للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن البراك

وذلك بشأن تعزيز انضباط الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي والاختبارات، ومتابعة الانضباط المدرسي في إدارات التعليم

والمدارس التابعة لها خلال الأيام الدراسية، وعلاج تدني حضور الطلاب والطالبات في بعض الأسابيع المستهدفة

سواء بعد الإجازات، أوقبل الاختبارات، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ اجراءات الانضباط إلكترونياً في برنامج نور.

ووجه العيسى في قراره أعضاء اللجنة المركزية بمتابعة وضع الإدارات التعليمية التي يوجد لديها قصور

في متابعة الانضباط المدرسي واتخاذ الإجراء المناسب.