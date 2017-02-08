أوبك: سوق النفط يتفاعل بشكل إيجابي مع خفض الإنتاج

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أكد رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وزير الطاقة القطري محمد السادة اليوم الأربعاء أن أسواق النفط العالمية تتفاعل “بشكل إيجابي” مع اتفاقية خفض مستويات الإنتاج.

ورأى السادة خلال لقاء مع صحافيين في الدوحة ” أن سوق النفط يتفاعل بشكل إيجابي

وقال”يمكن بوضوح ملاحظة الانخفاض في مستوى الإمدادات”.

وبعد إغراق السوق الذي أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار منذ 2014 بدأت الدول المنتجة للنفط في الأول من يناير

تطبيق اتفاقين لخفض العرض أحدهما يخص أوبك والثاني يشمل أيضاً الدول المنتجة من خارج المنظمة.