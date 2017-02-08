آسيوي يقتل شخصاً من بني جلدته طعناً في جدة

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شرعت شرطة جدة في فتح تحقيقات موسعة على إثر قضية العثور على جثة شخص عليها آثار عدة طعنات.

وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أن مركز الجنوبية بشرطة محافظة

جدة تلقى بلاغًا مفاده العثور على شخص متوفي وبه عدة طعنات بآلة حادة

وانتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة .

وأشار القرشي إلي أنه اتضح أن المجني عليه من جنسية آسيوية تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص

في أنحاء متفرقة من جسمه.

وأكد أنه تم تحديد هوية المتهم، واتضح أنه من بني جلدة المتوفي حيث تم ضبطه من قبل البحث الجنائي بالمركز وإيقافه

وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص