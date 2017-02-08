القبض على شابين تخصصا في سرقة إطارات المركبات ببريدة

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ألقت شرطة جنوب بريدة القبض على شابين في العقد الثاني من العمر تخصصا في سرقة إطارات المركبات وذلك بعد أعمال بحث وتحر واسعة قادت للتوصل إليهما.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأنه تم جمع المعلومات اللازمة والربط بين الإفادات المتوفرة

وتتبع الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه الجناة عند تنفيذهما لتلك السرقات

وقال “أسفرت هذه الجهود عن تحديد هوياتهما والقبض عليهما”.

مشيراً إلى أن المتهميّن أقرا بارتكابهما لـ22 حادثة توزعت بين مدينة بريدة ومحافظة البكيرية

ومركز البصر وقاما بالدلالة على المواقع التي جرت بها تلك الوقائع.

ليتم إيداعهما التوقيف وإحالتهما إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.