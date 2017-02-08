إحباط تهريب 1.4 كجم من مادة الهيروين بمطار أبها
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أحبط جمرك مطار أبها محاولة تهريب (1.44) كجم من مادة الهيروين عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.
وأفاد مدير جمرك مطار أبها فهد السلمي بأنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين إلى المملكة
عبر إحدى الرحلات التي وصلت للمطار عُثر على تلك الكمية من الهيروين مخفية في مخبأ أُعد خصيصًا لغرض التهريب
في أسفل الحقيبة التي كانت معه، حيث عُثر بداخل هذا المخبأ على 8 أكياس بلاستيكية صغيرة تحتوي على مادة الهيروين.
التصنيف: محليات
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