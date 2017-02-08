إزالة تعدي على «50» ألف متر مربع بحي الكعكية بمكة

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أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة تعديات على أراض حكومية بمساحة 50 ألف متر مربع في حي الكعكية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أنه تم إزالة هناجر

وأسوار وبلك كانت مقامة على الأرض بشكل عشوائي وتنظيفها بالكامل وإغلاقها لمنع التعدي عليها.

وقال إن جميع المواقع التي تمت إزالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة بمنطقة الكعكية

حيث تمت إزالة عدد من الاحواش والأبنية كانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين

ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها

وقد تمت إزالتها جميعها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرارها.

وأشار إلى أن الإزالة تمت بمساندة عدد من الجهات الأمنية

مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة

حيث تقوم البلدية بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء

والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.