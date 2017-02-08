القبض على عصابة تسطو على المحلات وتروع المارة وتسلبهم بالرياض

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ألقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة الرياض القبض على عصابة تسطو على المحلات وتروع المارة وتسلبهم باستخدام السلاح الناري والأبيض.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم الاعتداء والسطو

على الصيدليات والمحال التجارية والاعتداء على العاملين بها وترويعهم باستخدام السلاح الناري والأبيض والمارة

وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية, فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة

لحصر تلك البلاغات التي باشرتها عدد من مراكز الشرط في العاصمة وإعداد الخطط الكفيله للايقاع بالجناة.

وقال إن بالتوسع في إجراءات البحث والتحري أشارت المعلومات الأولية إلى وقوف تشكيل من أربعة أشخاص

(سعودي وثلاثة سوريين جميعهم في العقد الثالث من العمر) خلف تلك الحوادث

وأضاف : أسفرت الجهود الميدانية عن ضبطهم جميعاً، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم والتخطيط المسبق

وتوزيع الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وارتكاب ست عشرة واقعة سرقة في عدة أحياء متفرقة

(ثلاث صيدليات – تسعة محلات تموينات – استيقاف أربعة أشخاص وسلب ما بحوزتهم)

وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات.

وأكد أنه جرى إيقافهم جميعاً وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.