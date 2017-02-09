ضبط عصابة تستغل امرأة وطفلاً يسرقون المتاجر في جدة

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أوقعت شرطة محافظة جدة، بعصابة تتكون من 6 أشخاص من جنسية عربية بينهم امرأة وطفل، امتهنوا تخصصوا في سرقة المحال التجارية، بعد أن أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي قيام اثنين منهم بالدخول إلى متجر وإشغال البائع، فيما يتسلل الطفل لسرقة صندوق المحاسبة.

وبدأت الأجهزة الأمنية عمليات بحث واسعة عن العصابة وتوصلت إلى سيدة استدرجت البائع

إلى مكان آخر من المتجر بحجة تفحص السلع لتمكين بقية العصابة من ارتكاب جريمة السرقة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي عطية القرشي أنه بتاريخ 7/٤/1438

تلقى مركز الشرفية في محافظة جدة بلاغا يتضمن تعرض أحد محال بيع المواد الغذائية للسرقة.

وقال “على ضوء ذلك تم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة بعد انتشار مقطع فيديو في المواقع

أظهر تورط العصابة في الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويات الجناة ليتم ضبطهم”.

وأشار إلي أن الجناة عددهم أربعة أشخاص وامرأة وطفل من جنسية عربية، درجوا على استخدام أسلوب إشغال الباعة

في المتاجر، فيما يتفرغ الطفل المرافق للسرقة

واعترف أفراد العصابة بما نسب إليهم وتم إيقافهم لحين استكمال إجراءات الضبط الجنائي

وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.