أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة تسربات المياه في مخطط الموسى بحي طويق

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وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، شركة المياه الوطنية بسرعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي لكامل مخطط الموسى بحي طويق في مدينة الرياض، الذي يعاني من تسربات المجاري وظهور المستنقعات, وما يسببه ذلك من تدهور الوضع البيئي وتدني مستوى السلامة العامة والإضرار بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة.

كما وجه الشركة بضرورة استمرار وتكثيف عمليات نزح المياه منه ورفع الضرر عن المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة الحي تتلخص في عدم توفر شبكة الصرف الصحي التي تخدم الحي

وفاقم من حدة المشكلة أن طبيعة الحي الجيولوجية ذات نفاذية ضعيفة جداً تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض

وبالتالي فإن نظام الخزانات المنزلية (البيارات) لا يعمل بالكفاءة التي يعمل بها في باقي أجزاء المدينة غير المخدومة

بشبكة الصرف الصحي، مما يؤدي إلى طفح هذه المياه على سطح الأرض وإتلاف طبقة الإسفلت.