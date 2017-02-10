علماء يتوصلون لعلاج جيني قد يعيد السمع لفاقديه

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تمكن علماء من التوصل إلى علاج جيني، قد يعيد السمع إلى فاقديه، مشيرين إلى أن العلاج الذي استخدموه قد يكون الأمل لعلاج العديد من الأشخاص الذين يعانون من فقدان القدرة على السمع.

وتمكن الباحثون في دراسة جديدة، من استعادة السمع لدى فئران، عانت من فقدانه عن طريق استخدام العلاج الجيني

وأوضح الباحثون في دراسة نشرت في المجلة العلمية (Nature Biotechnology) أن الفئران تمكنت

من سماع الأصوات بشكل خفيف وأقرب ما يكون للهمس.

وذكر الباحثون أن العلاج الجيني الذي استخدموه قد يكون الأمل لعلاج العديد من الأشخاص، الذين يعانون من فقدان القدرة على

السمع، وذلك بعد أن استهدفوا فئران لديها طفرة جينية تدعى (Ush1c) وهي التي تسبب فقدان السمع لدى الإنسان، فعملوا

على تعديل هذا الجين باستخدام العلاج الجيني بعد ولادة الفئران مباشرة، ما ساعدهم على استعادة القدرة على السمع حتى

وإن كان الصوت مجرد همس.

ووجد الباحثون أن القدرة على السمع والتوازن عادت لدى الفئران، التي تم علاجها فور الولادة، أما التأثير كان أقل لدى الفئران

التي تم علاجها بعد 10- 12 يومًا من الولادة، مؤكدين أن علاج هذه المشكلة فور الولادة تعطى نتائج أفضل، لهذا من المهم

محاولة علاج فقدان القدرة على السمع بشكل فورى وعدم تأجيلها.