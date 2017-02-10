ضبط 7 وافدين اتخذوا من شقة مقرا لصيانة الجوالات

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ضبطت شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل 7 وافدين حوّلوا شقةً سكنية مقراً لصيانة وبيع الجوالات في محاولين التحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أنه تمت إحالة

المضبوطين إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات

وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

وذكر انه بعد التأكد من صحة بلاغ قدمه أحد المواطنين قامت شرطة منطقة الرياض

بمشاركة فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض بمداهمة الشقة

وعثر بداخلها على مجموعة من الأجهزة تحت الصيانة وقطع غيار

وعدد من إكسسوارات الجوالات وقد تم القبض على الوافدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وشدد على استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح

وقرارات الوزارة المنظّمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة

مع التأكيد على تطبيق القرار الوزاري بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات.