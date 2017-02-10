عسيري: صالح سيحاكم على جرائمه .. وعاصفة الحزم حققت أكثر من 85% من أهدافها

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شدد المتحدث باسم التحالف العربي، مستشار وزير الدفاع السعودي، اللواء أحمد عسيري، على أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة ،

فيما أكد أن (عاصفة الحزم) حققت أكثر من 85 % من أهدافها

مشيرًا إلى أن إقرار السلام سيتحقق في القريب العاجل

وقال العسيري، في حديث لوكالتي “سبوتنيك” و”نوفوستي” الروسيتين، إن علي عبد الله صالح هو

مواطن يمني “فرضت عليه عقوبات دولية ويرتكب أعمالا إجرامية في اليمن”

وأضاف أن الحكومة الشرعية للبلاد هي من يتحمل المسؤولية عن مواطنيها

لهذا السبب “سيخضع صالح للمحاكمة وفقا للقوانين اليمنية”.

وأشار إلي أن صالح “ينتمي لفئة المجرمين الذين نفذوا انقلابا على السلطة” في الدولة

ولفت إلى أن المخلوع صالح عليه التعاون مع الحكومة الشرعية إذا أراد تجنب العقوبة التي يستحقها وفقا للقانون.

وقال عسيري إن التحالف العربي يعتبر “جميع المجموعات التي دعمت الانقلاب

كتلة واحدة قادت اليمن إلى المأساة” التي تمر بها البلاد حاليا.

إلي ذلك أعلن المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أن الحكومة اليمنية

بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هاديتسيطر حاليا على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية

وشدد على أنه “لا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء

وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني”.