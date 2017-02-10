إزالة 200 حظيرة عشوائية لبيع المواشي بمكة

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نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، حملة لإزالة الحظائر العشوائية المقامة من قبل بعض المخالفين من جنسيات مختلفة ، حيث أزالت عدد 200 حظيرة عشوائية لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل بطرق غير صحية

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه أن البلدية شكلت فريقا بمشاركة منسوبي

قسم المراقبة وقسم الأسواق وقسم النظافة، وبمساندة الجهات الأمنية (شرطة البلديات والمهمات) وتم تنفيذ

حملة موسعة على مخططات ولي العهد وعدد من المخططات التابعة للمنطقة، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في

إزالة هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام وتشكل خطرا على الاصحاح البيئي والصحة العامة.

من جهته أوضح المهندس أكرم الحربي مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية أن البلدية أزالت خلال حملتها عددا من

الحظائر العشوائية، بلغ عددها (200) حظيرة عشوائية تستخدم لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل أمام مخطط

ولي العهد رقم ١، وكانت مقامة على أرض مخطط بوابة مكة التابع لأمانة العاصمة المقدسة، كما تمت إزالة عقوم

ترابية لتعديات عشوائية على موقع مخطط بوابة مكة التابع للأمانة.

وشدد الحربي على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة

أي مواقع تعديات أو مخالفات دون تأخر أو تهاون

وذلك بهدف المحافظه على الإصحاح البيئي وعلى الصورة الحضارية للمدينة المقدسة.