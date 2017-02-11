الأرصاد: هطول أمطار متفرقة على الرياض والشرقية

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم (السبت)، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقعت الهيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية

وأن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق وشمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط

بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.