الإطاحة بعصابة أفريقية سلبت مواطناً أمام منزله

شارك عبر واتساب

تمكنت شرطة العاصمة الرياض من الإطاحة بشخصين من الجنسية الأثيوبية تعرضا لأحد المواطنيين وسلباه مبلغ مالي يقدر بـ(39) ألف ريال

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أن المقبوض عليهما يقيمان بصفة غير نظامية،

في العقد الثالث من العمر؛ أشارت الدلائل إلى ارتباطهما بحادثة السلب التي تعرَّض لها أحد المواطنين بحي إشبيليا شرق

العاصمة الرياض في وضح النهار، وسلب مبلغ يقدر بتسعة وثلاثين ألف ريال، كان بحوزته

وذلك بعد تهديده بسلاح أبيض من نوع ساطور

ثم فرارهما إلى جهة غير معلومة على متن سيارة من نوع هونداي مستأجرة بوثائق مزورة.

وقال الميمان : وبالنظر إلى جرأة الجانيَيْن على النظام، وارتكاب جريمتهما في وضح النهار، وترويع مواطن آمن

وعلى الرغم من ندرة المعلومات، فقد جرى تشكيل فريق بحث ميداني، تم اختياره بعناية

ليعمل على مدار الساعة في سبيل الوصول إلى الجانيَيْن.

وأضاف: تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص، وضبطه، وبسماع أقواله أقرَّ بما نُسب إليه، وما لبث أن قام بالدلالة على شريكه

الذي تم ضبطه في كمين مُحكم، وقاما مجتمعَين بالانتقال برفقة فريق البحث لموقع البلاغ، وإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة؛

فتم إيقافهما للتوسع في مناقشتهما بشكل عام، ومعرفة مدى ارتباطهما بقضايا السلب المقيدة ضد مجهول بشكل خاص،

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.