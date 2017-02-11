إخلاء (8) وحدات سكنية بمكة المكرمة بعد تسرب غاز طهي

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أخلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة 8 وحدات سكنية إثر تسرب غاز بأحد المنازل، وذلك بعد ورود بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة مفاده تسرب غاز في أحد المباني السكنية في حي جبل النور

وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن وحدات الدفاع المدني

اكتشفت في الموقع وجود تسرب لخليط غاز (البيوتان والبروبان) المستخدم

في أسطوانات الطهي المنزلي بداخل إحدى شقق مبنى مكون من أربعة ادوار مأهولة بالساكنين

وقال : اتضح أن الشقة موقع التسرب قد غادر ساكنوها في وقت مبكر من اليوم في الموقع وعلى الفور جرى إخلاء

الوحدات السكنية في المبنى بالكامل والمكونة من ثمان وحدات وتم عمل منطقة آمنة حول الموقع لتشبع المكان بالكامل بالغاز

وأضاف : “تعاملت وحدات الدفاع المدني مع الحالة بالطرق العلمية المنظمة والعمل على إيقاف التسرب

وتهوية الموقع وإعادة الوضع لما كان عليه دون حدوث أي إصابات في الارواح”

ودعا الشريف المواطنين والمقيمين لضرورة الحرص والتأكد من اتباع الطرق الصحيحة في استخدام أسطوانات الغاز كحفظها

في وضع رأسي ومكان مظلل وفحص المواقد والافران والتأكد من إغلاق المحابس والصمامات الخاصة بها قبل النوم

وعند مغادرة المنزل وفي حالة وجود رائحة غاز يلزم إخلاء المكان وفصل التيار الكهربائي من مصدره

وإغلاق مصدر الغاز مع عدم اشعال أي مصدر حراري درءا لوقوع انفجار لحظي مع تهوية المكان

والاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة(911) .