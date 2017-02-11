الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين في بغداد

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أطلقت قوات الأمن العراقي القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية اليوم ، في طريقهم إلى بوابات المنطقة الخضراء

مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين المطالبين بإقالة مفوضية الانتخابات.

ومازالت حشود المتظاهرين تحاول عبور جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء والمنطلقين من ساحة التحرير التي شهدت

صباح اليوم تظاهرات مطالبة بالإصلاحات وحل مفوضية الانتخابات واختيار مفوضية مستقلة بعيدة عن هيمنة الكتل السياسية.