العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين في بغداد

0 تعليق 208 مشاهدة
الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين في بغداد
شارك عبر واتساب

أطلقت قوات الأمن العراقي القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية اليوم ، في طريقهم إلى بوابات المنطقة الخضراء

مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين المطالبين بإقالة مفوضية الانتخابات.

ومازالت حشود المتظاهرين تحاول عبور جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء والمنطلقين من ساحة التحرير التي شهدت

صباح اليوم تظاهرات مطالبة بالإصلاحات وحل مفوضية الانتخابات واختيار مفوضية مستقلة بعيدة عن هيمنة الكتل السياسية.

التصنيف: دولية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق