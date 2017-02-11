نجاح أول عملية إصلاح للصمام المايترالي بمدينة عبدالله الطبية بمكة

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تمكن فريق طبي متكامل، من إجراء أول عملية بمستشفيات وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة لإصلاح الصمام المايترالي بالمشبك عن طريق القسطرة القلبية بدون جراحة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أن المريضه التي تبلغ السبعينات من العمر كانت تعاني من قصور شديد بعضلة القلب كذلك إلى ارتجاع شديد للصمام المايترالي، وعليه تم عمل التحاليل الأزمة وتم عمل الأشعة عن طريق المرئ.

ونظراً لخطورة حالتها بعملية جراحة القلب المفتوح فقد تقرر عمل إصلاح للصمام المايترالي بالمشبك وذلك بتقنية القسطرة القلبية والتي تكللت بعلاج الارتجاع للصمام المايترالي بنجاح واستغرقت العملية قرابة الساعتين.

وساهم في العملية فريق طبي متكامل مكون من أطباء قسطرة القلب وأطباء التخدير بالإضافة إلى تقنيي القلب والتمريض. وتم عمل العملية في غرفة قسطرة متخصصة “هجينية” وعلى درجة عالية من التقنية وكان فريق جراحة القلب على أهبة الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي مضاعفات لا سمح الله. وتسمح هذه الغرفة بعمل عمليات القسطرة القلبية بالإضافة إلى جراحات القلب المفتوح في نفس الوقت إذا دعت الحاجة.

وتعد عمليات إصلاح الصمام الميترالي عن طريق المشبك من العمليات الحديثة والقليلة نسبيا على مستوى العالم، حيث يتم زرع مشبك أو أكثر على الصمام المترالي من خلال القسطرة مما يؤدي إلى علاج الارتجاع الشديد للصمام.

ويتم استخدام الوريد الفخذي بفتحة لا تتجاوز الخمسة مليمترات لإدخال القسطرة ومن ثم الوصول للقلب وتثبيت المشبك على الصمام.

وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة فائدة هذه العملية على المريض من حيث تقليل دخولهم للمستشفى وزيادة راحتهم والتقليل من أعراض قصور القلب.

ويتم عمل هذه العملية في الحالات التي لا يتحمل فيها المريض عمليات القلب المفتوح والتي تجرى عادة لإصلاح الصمامات.