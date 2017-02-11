إمارة مكة تشرع في تنفيذ مشروع حافلات النقل العام بمكة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن شروعها في تنفيذ مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة بعد موافقة الأمر السامي الكريم على تنفيذ مرحلته الأولى مؤخرًا والذي سيؤمن النقل لقاصدي المسجد الحرام بواسطة 500 حافلة وتبلغ قيمة تنفيذه أكثر من ٣ مليارات ريال.

من جهته أوضح المتحدّث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن كامل المشروع ستشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، لافتًا إلى أن مشروع النقل بالحافلات الذي يندرج تحت مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة، أسند تنفيذه إلى التحالف المُرشح (شركة ناشيونال إكسبريس وحافل) وستتكفل الدولة بكامل قيمته المقدرة ب 3.122 مليار ريال ويؤمن 500 حافلة منها 120 حافلة مفصلية.

وأبان الدوسري أن المشروع سيحوي 12 خطاً تغطي العاصمة المقدسة بالكامل منها 5 خطوط ذات مسار منفصل و7 خطوط محلية إلى جانب توفير خدمة نقل ركاب المواقف الواقعة على مداخل مدينة مكة المكرمة والتي يبلغ عددها 4 مداخل هي (جدة السريع – المدينة المنورة – الليث – والسيل)، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مدى 10 أعوام على أن تتم صيانة وتشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في العاصمة المقدسة.

وأشار متحدث إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن المقام السامي الكريم وافق أيضا على البدء في تنفيذ مشروع النقل العام بالقطارات (مترو مكة) بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تشمل مرحلته الأولى الخط الأخضر بطول كلي 11 كم و 7 محطات ، ويربط محطة قطار المشاعر بمشعر منى والمسجد الحرام شمالاً عند محطة المروة ، ثمّ إلى محطة قطار الحرمين الواقعة بمدخل مكة الغربي (الرصيفة) .

وأضاف تشمل المرحلة الأولى أيضا تنفيذ الخط الأحمر بطول كلي 31 كم و 14 محطة بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات ، ويربط العابدية (جامعة أم القرى للبنين والبنات ) بالعزيزية ثم المسجد الحرام جنوباً خلف أبراج البيت ” وقف الملك عبدالعزيز ” ، ويتجه شمالاً ليصل إلى مسجد السيدة عائشة بالتنعيم ، وزاد الدوسري ” وفقاً للأمر السامي الكريم سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص “.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله أصدر توجيهاته الأسبوع الماضي بإسراع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات والتعديلات اللازمة على الطرق ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات ، وأن تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية الدراسات والإجراءات اللازمة وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع .

وأكد القرار السامي الكريم ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع ، يذكر أن الخطة الشاملة للنقل العام في مدینة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي أعدت بالرجوع إلى الدراسات السابقة، وبیانات حركة المرور الفعلية، تهدف إلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط ، یعتمد بشكل أساسي على قطار الأنفاق (المترو) المكون من 4 خطوط جدیدة إضافة إلى قطار المشاعر.