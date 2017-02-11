السيطرة على حريق نشب في إطارات طائرة عراقية بمطار جدة

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نجحت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار اليوم ، في السيطرة على حريق محدود اشتعل في أحد إطارت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز B-777/3

قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405 ، وذلك بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة عند الساعة ١٢ ظهراً

وأثناء وقوف الطائرة في الموقف المخصص لها أبلغ قائد الطائرة عن تصاعد الدخان من أحد عجلات الطائرة

وتمت مباشرة الحالة والسيطرة على الحريق المحدود من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ فور توقفها على جسر الاركاب المتحرك

في مجمع صالات الحج والعمرة ، في حين تمكنت الفرق المتخصصة من إخلاء 356 راكب في زمن قياسي دون إصابات

وتم توجييهم إلى صالة الوصول لإنهاء اجراءات وصولهم بحمد الله وسلامته.

وأكدت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أنها تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين الأعزاء

مع حرصها على توفير كل أجراءات الأمن والسلامة حيث تُجري فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار تجارب إفتراضية بشكل أسبوعي

للتعامل مع الحالات المماثلة في أقصر زمن ممكن حرصا على سلامة المسافرين.