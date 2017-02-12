“الصحة” توقع اتفاقية لإنشاء مركز لعلاج الأورام بالأحساء

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وقعت وزارة الصحة اليوم بحضور الوزير الدكتور توفيق الربيعة عقد إنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء بتمويل من عبداللطيف الجبر بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون ريال.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء المركز بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، لتقديم خدمات علاجية متكاملة

لمرضى الأورام في محافظة الأحساء،بطاقة استيعاب 30 سريراً، منها 20 سريراً مخصصة للبالغين و10 للأطفال.

ويضم المركز وحدة للعناية اليومية لتقديم العلاج الكيماوي والبيولوجي، وجهازين لإعطاء العلاج الإشعاعي بشكل يومي

وسيوفر المركز علاج الأورام وفق أرقى الخدمات الطبية دون تكبد المرضى في الأحساء عناء السفر خارج المحافظة .

وتأتي المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع

مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.