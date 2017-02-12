أردوغان: العملية التركية في سورية مستمرة لحين تحرير الرقة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا ليس فقط السيطرة على مدينة الباب وإنما طرد تنظيم “داعش” الإرهابي من المنطقة بما في ذلك الرقة.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي اليوم، إن “الهدف النهائي هو تطهير منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع.”

وكانت تركيا قد دعت منذ فترة طويلة لفكرة إقامة “منطقة آمنة” للمدنيين في شمال سوريا بعد طرد مسلحي

تنظيم “داعش” الإرهابي وجماعات أخرى ، لكنها تقول إن مثل تلك المنطقة ستحتاج إلى إقامة منطقة حظر طيران فوقها .

وأبان الرئيس التركي أنه ناقش ذلك الأمر مجددًا مع الولايات المتحدة وروسيا

مضيفًا أن بلاده على استعداد لتنفيذ أعمال بنية تحتية في المنطقة للمساعدة في منع المهاجرين

من سوريا وللسماح بعودة من فروا إلى تركيا إلى بلادهم .