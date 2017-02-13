تعليم جدة تفوز بجائزة التميز الإداري
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حصدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة الجائزة الأكبر والأهم من جوائز التميز التي تمنحها وزارة التعليم هذا العام بحصولها على جائزة التميز الإداري.
وتعد الجائزة تتويجا لنجاح فريقها القيادي تخطيطا وتنفيذا
علاوة على أن الجائزة تخضع لمعايير التميز والجودة للمؤسسة الأوروبية.
وكانت وزارة التعليم قد أقامت البارحة حفلها السنوي السابع لجوائز التميز والتي تشمل عدة فئات من المعلم
والطالب والمشرف التربوي وصولا للإداريين وسط حضور ضخم بمركز الملك فهد الثقافي.
التصنيف: محليات
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