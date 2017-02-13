قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب

شارك عبر واتساب

أعلنت قوات الأمن الخاصة،فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية (البكالوريوس) والشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات ( مدتها سنتين) وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها

بدءاً من يوم الأحد 22 / 5 وحتى يوم الثلاثاء 1 / 6 / 1438 هـ، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية http://www.moi.gov.sa .

وأوضحت أن التعيين سيكون في مختلف وحدات قوات الأمن الخاص بمناطق المملكة

حيث يعين على رتبة رقيب حامل الشهادة الجامعية ( البكالوريوس ), وعلى رتبة وكيل رقيب لحامل الشهادة الجامعية المتوسطة

ورتبة عريف لحاملي الدبلومات، ورتبة جندي أول لحامل الشهادة الثانوية وما يعادلها .

واشترطت على المتقدمين أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة

وأن لا يقل العمر عن 17 عاماً سنه ولا يزيد على 30 عاماً عند صدور قرار التعيين

وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلّة بالشرف والأمانة

وأن لا يقل طوله عن 170 سم , وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

كما اشترطت على المتقدم أن لا يكون له خدمة سابقة في أي جهة حكومية

وأن يكون لائقاً طبيا , وضرورة التسجيل في خدمة (أبشر الإلكترونية) لكل طالب متقدم.

ودعت قوات الأمن الخاصة، المتقدمين ممن تتوفر فيه الشروط المذكورة الدخول إلى بوابة التوظيف الإلكتروني

في المدة المحددة لاستكمال الطلبات.