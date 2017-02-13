مسؤول فلسطيني: قانون منع الأذان يعبر عن مدى التطرف والعنصرية الاسرائيلية

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أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن مشروع القانون الذي يمنع رفع الأذان، هو مساس مباشر بالشعائر الدينية لكل المؤمنين

ونوه القواسمي إلي أن ذلك المشروع يعد محاولة اسرائيلية لطمس كافة الشعائر والمعالم الإسلامية في المدينة المقدسة

وإظهار الطابع اليهودي من خلال عمليات التهويد وتقديم كافة التسهيلات والحماية للمستوطنين

ولرجال دينهم في ممارسة طقوسهم الدينية في مدينتنا المقدسة دون وجه حق.

وأوضح القواسمي ، في تصريح له اليوم ، أن مشروع القانون هذا خطير جدا، وسيدفع الأمور لمزيد من الاحتقان والتوتر

وأعتبره تعديا سافرا على مشاعر المسلمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد أو شرط

وهو مشروع مخالف للقانون الدولي من جهة، ولقرارات اليونسكو الأخيرة.