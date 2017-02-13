بلدية مكة المكرمة تضبط شاحنة تحمل لحومًا ودواجن فاسدة

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ضبطت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمه محاولة لتهريب وتوزيع لحوم ودواجن غير صالحة، عبر أحد المداخل الرئيسية لمكة المكرمة، حيث تمكن مراقبو البلدية من ضبط شاحنة مخالفة تحمل كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المنقولة ومجهولة المصدر في طريقها الى التوزيع في مكة المكرمة.

وأفاد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، إن مراقبي البلدية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية

في نقطة الشميسي على طريق مكة جدة السريع ، تمكنوا من ضبط الشاحنة (ثلاجة)

وتم إيقافها والكشف على حمولتها ، وتبين أنها تحمل كمية من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية

إضافة إلى سوء النقل والحفظ والتخزين.

وأكد أنه تمت مصادرة كامل الكمية التي قدرت بـحوالي (300) كرتون و إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة

والتحفظ على السيارة وإعداد محضر بالواقعة.

وأكد عراقي أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكد من سلامة كل ما يعرض

ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية ، مشيرًا إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين

والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفاظًا على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم

وشدد عراقي على أهمية تعاون الجميع لمكافحة الظواهر السلبية المختلفة والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة

قد تؤثر سلبًا على عملية الإصحاح البيئي.