القبض على أكثر من 11 ألف مطلوب بقضايا جنائية وحقوقية

شارك عبر واتساب

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن ضبط أكثر من 11 ألف مطلوب على ذمة قضايا جنائية وحقوقية ومخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وأعتبر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم (الاثنين)، أن الخطوة استمراراً

للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن والسكينة العامة

ونوه إلي أن قوة المهمات والواجبات الخاصة نفذت عدة حملات أمنية في محافظة الخرج خلال العام الحالي.

وكشف الميمان أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 11336 شخصاً، منهم 4104 مواطناً، و7232 من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن جميع المقبوض عليهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائية وحقوقية

لعدد من مراكز الشرط على مستوى المملكة، أو مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأكد أنه تم تسليم جميع المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.