الإسكان تطرح 32924 وحدة سكنية للمطورين العقاريين

شارك عبر واتساب

أعلنت وزارة الإسكان عبر برنامج البيع على الخارطة “وافي” عن طرح الدفعة الثانية من مشاريعها للشراكة مع القطاع الخاص للعام الحالي

ودعت المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء

وتسليم 32924 وحدة سكنية على أراضي وزارة الإسكان في عدد من مناطق ومحافظات المملكة .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن المشاريع تشمل كلا من مشروع إسكان الدمام 10058 وحدة سكنية

ومشروع إسكان الخرج 3550 وحدة سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط 3216 وحدة سكنية

ومشروع الإحساء 3160 وحدة سكنية، ومشروع إسكان أبها التعاون 2352 وحدة سكنية

ومشروع إسكان رابغ 1868 وحدة سكنية، ومشروع إسكان حائل 1440 وحدة سكنية

ومشروع إسكان الدوادمي 1199 وحدة سكنية، ومشروع ينبع البحر 1079 وحدة سكنية

ومشروع إسكان تبوك 970 وحدة سكنية، ومشروع القطيف البدراني 900 وحدة سكنية

ومشروع إسكان عنيزة 734 وحدة سكنية.

كما تتضمن كذلك مشروع إسكان عرعر 722 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الرياض المنطقة (ج) 616 وحدة سكنية

ومشروع العيينة 392 وحدة سكنية، ومشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله 200 وحدة سكنية

ومشروع إسكان المبرز 190 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ أرض الأشغال 278 وحدة سكنية

وأفادت الوزارة أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريـال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع

على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001)

وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان

وأكدت الاسكان أن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها هو يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري.