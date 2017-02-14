جدة تستضيف منتدى الإدارة والأعمال الثامن الشهر القادم

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تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 7- 9 جمادى الآخرة القادم, فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الثامن، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.

وأفاد رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي, أن التخطيط لفعاليات المنتدى جاءت لتكون منسجمة

مع مبادرة الرؤية الاستراتيجية التنموية للمملكة وبرنامج التحول الوطني 2030

في ظل استهداف تعزيز العمل المشترك بين كافة أطياف المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة .

وأوضح أن المنتدى يتطرق لستة محاور تتناول في مجملها الفكر الاستراتيجي التنموي في أحداث التغيير بمختلف أبعاده

مع استعراض التجارب العالمية الناجحة في الأداء الإداري لإحداث التغير التنموي والدراسات العالمية المتخصصة في علم القيادة,

مشيراً إلى أن سياسة المملكة الاقتصادية والتنموية تركز على مواجهة التحديات

وتحقيق الأهداف الوطنية التي نصت عليها رؤية المملكة .

وأبان الدكتور الشدادي أن أبرز ما نصت إليه الرؤيا هو توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020

والإسهام في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات

وتخفيض معدل البطالة في المملكة من 11.6% , إلى 7.6% , إضافةً إلى تنمية البنية التحتية الرقمية

ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% , إلى 35%

إلى جانب الانتقال من المركز الـ 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز العشر الأولى.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية المصفق التابعة للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة

إلى أن هذا المنتدى يناقش القضايا المعاصرة المطروحة أمام القيادات الاستراتيجية

والبحث في متطلبات تحقيق النجاح, ومواجهة التحديات, وكيفية تحقيق التميز في أداء المنظمات والقطاعات الاقتصادية والإدارية,

والمسؤولية المجتمعية, والبرامج القيادية المتميزة, وتفعيل دور المنظمات في خدمة المجتمع.

وأكد بندوره ضرورة رسم ملامح القيادة الاستراتيجية للمنظمات والمؤسسات الإنتاجية

والبحث في كيفية تفعيل دور القيادات النسائية في البنية الاقتصادية للمجتمع المحلي

والعمل على تمكين القيادات الشابة من أدوات القيادة الاستراتيجية

لافتاً إلى أن أهمية المنتدى تكمن في التركيز على تطبيق مفهوم القيادة الإدارية السعودية

ودورها في تبني التغيير وإنجاح رؤية المملكة بأسلوب واع وعلمي وعصري , وبما يواكب متطلبات العصر الحالي .