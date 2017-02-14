إحباط تهريب312 زجاجة خمر و275 كجم من “القورو”

شارك عبر واتساب

تمكن جمرك جسر الملك فهد من إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من الخمور وكمية أخرى من ثمار القورو المحظورة

حيث أحبط الجمرك محاولة تهريب 312 زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى الجمرك.

كما أحبط الجمرك 3 محاولات أخرى لتهريب كمية من ثمار “القورو”.

وأفاد مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف ضيف الله العتيبي بأنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي

وعند قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجاويف

إطارات المركبة الأربع التي تسير عليها وذلك بعد توزيعها بطريقة فنية داخل الإطارات.

وقال العتيبي أنه بنفس طريقة التهريب السابقة حاول ثلاثة مهربين كان يستقل كل واحد منهم مركبته الخاصة

تهريب (275) كيلوجرام من ثمار “القورو” إلا أن الجمرك تمكن من إحباط هذه المحاولات

حيث تم إحباط (102) كيلوجرام في المحاولة الأولى وفي الثانية تم إحباط (86) كيلوجرام

وأضاف “في المحاولة الثالثة تم إحباط تهريب (87) كيلوجرام من ثمار “القورو”.