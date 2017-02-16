أمطار المملكة.. إنقاذ 562 شخصاً وإخراج 342 مركبة وإخلاء وإيواء 79 أسرة

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قال المركز الاعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت من يوم الاحد الموافق 15/5/1438هـ وحتى صباح اليوم الخميس (1275) بلاغاً منها (138) في مدينة الرياض و(952) في منطقة عسير و(185)في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأشار المركز الاعلامي إلي إن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة عسير.

بينما بلغ عدد المفقودين حالتان (1) في الرياض و(1) في عسير وبلغ عدد الوفيات حالتان (1) في منطقة عسير

و(1)في منطقة الرياض وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (562) شخص على النحو التالي : (44) في الرياض و(489)

في منطقة عسير و(14) في الشرقية و(14) في منطقة مكة المكرمة و(1) في منطقة نجران

وأفاد أن أغلب الإحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (342) وإخلاء وايواء (79) أسرة.

ودعا المركز الاعلامي المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية

أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة

والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيآ السلامة للجميع