بالصور.. شرطة جازان تطيح بعصابة لترويج المسكر

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داهمت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة أبوعريش أحد المواقع التي يتخذها عدداً من الأفارقة المخالفيين وكراً لهم لترويج المسكر

ورصدت الشرطة أحد المروجين حاضراً لجلب ممنوعاته كان يرافقه مجموعة من بني جلدته وبحوزة أحدهم سلاح ناري رشاش

وحين تفاجأ المروج بوقوعه في الكمين الذي نصب لهم قام بإطلاق النار تجاه رجال اﻷمن، ليتم الرد عليهم بالمثل

والتعامل وفق مايقتضيه الموقف، ما اسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر والقبض على بقية أفراد العصابة وعددهم 5

دون إصابة أحد من رجال اﻷمن، وبتمشيط الموقع تم العثور على كميات من العرق المسكر كانت معباة ومعدة للترويج.