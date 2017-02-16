تقليص مدة إصدار رخص الإنشاء بالمدينة المنورة ليوم واحد

شارك عبر واتساب

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة ورشة عمل للمكاتب الهندسية بالمنطقة, بهدف تطوير نظام إصدار رخص الإنشاء في الأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري، أنه استناداً للتنظيمات المتعلقة بتطوير نظام إصدار

رخص المباني وتقليص مدة إصدار الرخص لتصدر خلال يوم عمل واحد, فقد تم حالياً تطوير النظام الذي يقوم بالربط

مع المكاتب الهندسية والمختصين في إدارة الرخص بالأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها

بحيث تم تقليص ودمج بعض الإجراءات بما يضمن بذلك السرعة والإنجاز في الوقت المحدد.

وأفاد وكيل الأمين للتعمير أن آلية عمل نظام تطوير إصدار رخص الإنشاء للمباني تتلخص بإجراءين, الأول دراسة المخططات

والمستندات ويعتمد على مدى استكمال المستندات والمخططات المقدمة من المكتب

وتعاون المكتب في حال وجود ملاحظات, إما الإجراء الثاني فيتمثل بإصدار الرخصة

إذ يتم إصدار الإحالة وسداداها وطباعة الرخصة مباشرة.